Керрі обговорював з Путіним ситуацію в Широкиному і необхідність припинення вогню - Держдеп

Як пише ZN.ua з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США, Керрі висловив глибоку стурбованість з приводу ситуації на Донбасі на місцях.

Зокрема, він говорив про Широкине, де продовжує порушуватися режим припинення вогню, і висловив сподівання, що ситуація зміниться в найближчі дні-тижні.

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"Ми дійсно вважаємо, що в Широкиному має настати повне припинення вогню. Я думаю, що Сергій (Лавров – УНІАН) і Володимир Путін погодяться, що важливо також виведення зброї і демілітаризація, а також моніторинг з боку ОБСЄ", - сказав він.

Керрі зазначив, що Путін і Лавров підтвердили своє бажання бачити реалізацію Мінських угод у повному обсязі.

"І ми говорили про те, як можна цей процес прискорити, і подолати недовіру з обох сторін", - заявив Керрі.

Крім цього, як зазначається, Керрі застеріг Порошенка від відновлення бойових дій найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі заявили, що переговори Керрі, Путіна і Лаврова не стали проривом, але продемонстрували перші ознаки порозуміння між двома країнами.