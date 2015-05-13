Рада тричі не змогла зняти депутатські повноваження з Мірошника

Верховна Рада знову не підтримала заяву про дострокове складення депутатських повноважень Андрієм Мирошником з фракції "Самопоміч".

Під час першого голосування за дострокове припинення повноважень Мірошника проголосувало лише 169 (при необхідних 226 - УНІАН), під час другого - 196, а під час третього - 211 народних депутатів.

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Під час виступу в парламенті голова фракції "Самопомочі" Олег Березюк заявив, що помилка Мірошника в тому, що він займався своїми особистими справами "не в тому місці і не в той час", тобто на сесійному засіданні ВР.

Разом з тим, Березюк підкреслив, що у Мірошника достатньо коштів для того, щоб проводити відпустки, у тому числі, за кордоном.

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У свою чергу народний депутат Ірина Геращенко зазначила, що Мірошник повинен залишитися працювати в парламенті, тому що він визнав свою помилку.

А голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко закликав задовольнити заяву Мірошника, який «набрався сміливості і зробив відважний крок в той час, як дехто в сесійній залі, як пеньки обросли мохом і ніяк не хочуть втратити депутатство».

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман повідомив, що з приводу задоволення заяви Андрія Мірошника про дострокове припинення депутатських повноважень будуть проведені додаткові консультації.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня прес-служба «Самопомочи» оприлюднила заяву Мірошника про намір скласти депутатські повноваження. Заява Мірошник написав після того, як в ЗМІ були опубліковані фото його СМС-листування з приводу замовлення туру на Мальдіви вартістю понад 10 тис. євро, а також СМС-повідомлень, які стосувалися його особистого життя.