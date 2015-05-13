Рада тричі не змогла зняти депутатські повноваження з Мірошника
Верховна Рада три рази провалила голосування про дострокове складення депутатських повноважень Андрієм Мирошником. Гройсман проведе додаткові консультації.
Верховна Рада знову не підтримала заяву про дострокове складення депутатських повноважень Андрієм Мирошником з фракції "Самопоміч".
Під час першого голосування за дострокове припинення повноважень Мірошника проголосувало лише 169 (при необхідних 226 - УНІАН), під час другого - 196, а під час третього - 211 народних депутатів.
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Під час виступу в парламенті голова фракції "Самопомочі" Олег Березюк заявив, що помилка Мірошника в тому, що він займався своїми особистими справами "не в тому місці і не в той час", тобто на сесійному засіданні ВР.
Разом з тим, Березюк підкреслив, що у Мірошника достатньо коштів для того, щоб проводити відпустки, у тому числі, за кордоном.
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У свою чергу народний депутат Ірина Геращенко зазначила, що Мірошник повинен залишитися працювати в парламенті, тому що він визнав свою помилку.
А голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко закликав задовольнити заяву Мірошника, який «набрався сміливості і зробив відважний крок в той час, як дехто в сесійній залі, як пеньки обросли мохом і ніяк не хочуть втратити депутатство».
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман повідомив, що з приводу задоволення заяви Андрія Мірошника про дострокове припинення депутатських повноважень будуть проведені додаткові консультації.
Як повідомляв УНІАН, 24 квітня прес-служба «Самопомочи» оприлюднила заяву Мірошника про намір скласти депутатські повноваження. Заява Мірошник написав після того, як в ЗМІ були опубліковані фото його СМС-листування з приводу замовлення туру на Мальдіви вартістю понад 10 тис. євро, а також СМС-повідомлень, які стосувалися його особистого життя.