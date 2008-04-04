НАТО підвісило Кремль до грудня?

Політолог Віктор НЕБОЖЕНКО вважає питання про приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО практично вирішеним, і справа лише у часі, коли це відбудеться.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив, коментуючи результати самміту в Бухаресті.

На думку В.НЕБОЖЕНКА, відкладення рішення щодо приєднання України і Грузії до ПДЧ на грудень 2008 року не можна розглядати в контексті успіху чи поразки України.

Він наголосив, що уперше з 1994 року Україна стала рівноправним учасником великих геополітичних ігор.

“Поза будь-яким сумнівом, Україну приймуть у НАТО – рано чи пізно. А зараз Захід отримав серйозні аргументи в переговорах з Росією. Це стосується і створення протиракетної оборонної системи в Чехії і Польщі, і ситуації навколо Ірану та Азербайджану», – зазначив В.НЕБОЖЕНКО.

За словами політолога, це перший результат, який став зрозумілим усьому світові. «Нічого, окрім істерики, Росія у своїй позиції не продемонструвала», – зауважив він.

«Насправді, якби Росія активніше і серйозніше ставилася до України, а не висувала таких горе-геополітиків, як мер Москви ЛУЖКОВ, то, можливо, менше було б істерик та напруги між нашими країнами щодо вступу України в НАТО. Принаймні, у грудні питання все одно буде вирішене, а Кремль залишився у «підвішеному стані» зі своєю невизначеністю щодо України до самого грудня», – сказав В.НЕБОЖЕНКО.

Він також наголосив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час самміту в Бухаресті проявив себе як першокласний політик, який розмовляв на рівних з першими особами світових держав. «Всім стало зрозуміло, що питання в принципі вирішено, і справа лише у зручному часі», – підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня на самміті у Бухаресті члени НАТО перенесли остаточне ухвалення рішення щодо приєднання України і Грузії до Плану дій щодо членства в Альянсі на грудень 2008 року.

Разом з тим у резолюції самміту НАТО йдеться, що Альянс вітає Україну і Грузію в їх прагненні інтегруватися до євроатлантичної співдружності. "Сьогодні ми прийшли до рішення, що ці країни стануть членами НАТО. Обидві нації зробили значний внесок у діяльність Альянсу... Сьогодні ми дали чітко зрозуміти, що підтримуємо ці країни в поданні заявки для участі в ПДЧ", - зазначається в резолюції.