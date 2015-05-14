Аваков: Каськіва підозрюють у мільярдних махінаціях

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, встановлено, що службові особи "Держінвестпроекту", змовившись зі службовими особами держпідприємства "Державна інвестиційна компанія", підприємствами "Боржава резорт", "Біоннік Девелопмент", держпідприємством "Ел Ен Джі Термінал", підприємством "Борисфен", держпідприємствами "Дирекція з будівництва та управління проектом "Повітряний експрес", "Грін Енерго", "Нацпроект "Відкритий світ" та іншими в 2012-2013 роках, заволоділи сумою близько 2 мільярдів гривень, які належали державі.

"Зараз у кримінальному провадженні активно розслідується напрямок заволодіння державними коштами, виданими в якості кредитів ТОВ "Боржава Резорт "(165 млн. грн.) і ТОВ ТД "Борисфен" (94,2 млн. грн.)", - повідомив Аваков.

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"У тому числі, як встановлено слідством МВС та Держфінмоніторингом, згадані підприємства отримані державні кошти в основному використовували для купівлі валюти з її подальшим перерахуванням компаніям-нерезидентам для покупки частини акцій і часток у статутних капіталах українських підприємств", - додав він.

"Під час розслідування встановлено, що вказані одержувачі кредитів були раніше прямо або побічно пов'язані з керівництвом "Держінвестпроекту", в тому числі з Владиславом Каськівим", - повідомив міністр.