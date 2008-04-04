Яценюк нагадує Тимошенко, що за нею борг

Кабінет Міністрів поки не направив до парламенту нову редакцію закону про державні закупівлі.

Про це сьогодні під час зустрічі з представниками регіональних ЗМІ повідомив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що уряд мав подати нову редакцію закону до парламенту протягом двох тижнів після ухвалення парламентом Закону “Про визнання таким, що втратив чинність, закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”. Голова ВР зазначив, що якби він не вніс відповідну пропозицію, то цей закон взагалі ніколи не був би скасований, в силу “забізнесованості окремих політичних сил”.

“Кабмін повинен внести був у двотижневий термін нову редакцію закону. А наскільки мені відомо, вона не внесена. А два тижні вже сплило”, - наголосив спікер. В той же час, А.ЯЦЕНЮК нагадав, що Кабмін затвердив тимчасове положення про державні закупівлі.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Верховна Рада прийняла закон, яким скасовано чинну редакцію закону про державні закупівлі.

Цим законом також передбачається доручити Кабінету Міністрів протягом двох тижнів спільно з ВР винести на розгляд парламенту нову редакцію закону про закупівлю товарів за державні кошти. Законом також доручено уряду розробити тимчасовий порядок здійснення держзакупівель на основі редакції закону про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, який діяв станом на 17 листопада 2004 року.

24 березня заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН заявив, що Президент В.ЮЩЕНКО підписав закон про визнання таким, що втратив силу Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

31 березня голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформації, член фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вимагала провести розслідування у зв’язку з тим, що закон про держзакупівлі не був опублікований.

Вона нагадала, що закон після ухвалення Верховною Радою і підписання Президентом мав бути опублікований в газеті «Голос України».

«Формально цей закон досі не діє, і ті люди, які завжди користувались корупційними схемами, з великим ентузіазмом продовжують це робити», - сказала вона. За словами лідера комітету, факт неопублікування закону є корупцією.

У Конституції передбачено, що закон опубліковується «невідкладно». Але жодних часових рамок ця «невідкладність» не містить.

Закон набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.