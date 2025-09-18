Президент США хоче ще почекати.

Вимагати від Кремля згоди на припинення вогню в Україні ще не час. Таку думку висловив президент США в коментарі журналістам перед своїм візитом до Великої Британії, що стартував учора.

"Здається, зараз ще не час просити Путіна про припинення вогню. Якщо мені доведеться вимагати припинення вогню, я вживу жорстких заходів. Потрібно й надалі знижувати ціни на нафту", – йдеться у коментарі президента США, який журналісти оприлюднили тільки сьогодні.

Трамп зауважив, що російсько-українська війна закінчиться, якщо світові ціни на нафту впадуть.

Відео дня

"[Британський прем’єр-міністр Кір] Стармер погоджується, що Європа повинна припинити купувати нафту у Росії", – заявив Трамп вже сьогодні, на другий день свого візиту до Британії.

Інші заяви Трампа

Як писав УНІАН, виступаючи сьогодні перед журналістами у Британії, Трамп зізнався, що вважав закінчення російсько-української війни простою справою через свої "хороші" стосунки з Путіним, але той "підвів" президента США.

Також ми розповідали, що Трамп анонсував повернення американських військ до Афганістану. Зокрема він хоче домовитися з талібами, аби вони пустили американців на авіабазу Баграм, звідки США зможуть загрожувати Китаю.

Вас також можуть зацікавити новини: