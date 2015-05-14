Представники так званого “фінансового Майдану” перекрили рух на Грушевського
16:38, 14 травня 2015Політика
1669 0
Представники так званого “фінансового Майдану” перекрили рух по вулиці Грушевського навпроти будинку уряду.
Фінансовий майдан перекрив вулицю / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, близько двох десятків мітингувальників, які вимагають націоналізації одного з комерційних банків, вийшли на проїжджу частину на вулиці Грушевського навпроти Кабміну.
Читайте такожПротестувальники під КМДА попрямували у бік урядового кварталу, перекривши Хрещатик (фото)Ще близько двох десятків учасників цієї акції стоять на тротуарі з боку урядової будівлі. Рух транспорту заблоковано в обох напрямках по вулиці Грушевського. Заблокованим виявився також громадський транспорт: маршрутки та муніципальні автобуси.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter