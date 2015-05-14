Представники так званого “фінансового Майдану” перекрили рух на Грушевського

Як передає кореспондент УНІАН, близько двох десятків мітингувальників, які вимагають націоналізації одного з комерційних банків, вийшли на проїжджу частину на вулиці Грушевського навпроти Кабміну.

Читайте такожПротестувальники під КМДА попрямували у бік урядового кварталу, перекривши Хрещатик (фото)Ще близько двох десятків учасників цієї акції стоять на тротуарі з боку урядової будівлі. Рух транспорту заблоковано в обох напрямках по вулиці Грушевського. Заблокованим виявився також громадський транспорт: маршрутки та муніципальні автобуси.