«СОЦІС» обіцяє перемогу Черновецькому (опитування)

Сьогодні Центр політичних і маркетингових досліджень «СОЦІС» оповістив результати останнього соціологічного дослідження, проведеного з 27 по 3 квітня. В опитуванні взяли участь 2000 киян, повідомляє ЛІГАБізнесІнформ.

Згідно з результатами соціологічного дослідження, якби вибори мера Києва відбулися у найближчу неділю, мером Києва став би Леонід Черновецький - за нього проголосували б 31,8% киян. За Віталія Кличка проголосували б 20,8% респондентів. Решта кандидатів набирає менше 10%: Олександр Омельченко - 5,8% респондентів, Юрій Луценко – 3,6%, Микола Катеринчук – 3,2%, за Миколу Томенка та Олександра Турчинова проголосували б по 1,4% опитаних, за Михайла Поживанова – 0,9%. Решта претендентів на посаду мера Києва набирає менше 1%. При цьому вагалися з відповіддю 17,1% опитаних, 1,5% респондентів проголосували б за іншого кандидата, проти всіх свої голоси віддали б 4,8%, а 3,4% не брали б участі у виборах.

Як повідомив «ЛІГАБізнесІнформ» директор Центру політичних і маркетингових досліджень «СОЦИС» Микола Чурилов, його компанія проводить вже третє дослідження щодо рейтингу кандидатів на посаду мера Києва. «Рейтинг Леоніда Черновецького стрімко росте за рахунок тих людей, яким не подобається сама ідея дострокових виборів у Києві. Якщо в попередньому дослідженні їх частка серед прихильників Леоніда Черновецького була 4%, то тепер через це виросла до 9%. У той же час найближчий суперник Леоніда Черновецького - Віталій Кличко зможе серйозно позмагатися за посаду мера Києва лише в тому випадку, якщо заручиться підтримкою БЮТ, при цьому потрібно враховувати, що підсумки електоральних симпатій, зрозуміло, підбиватимуть не шляхом звичайного складання», - заявив Микола Чурилов.

Також, за наслідками соціологічного дослідження, якби вибори у Київську міську раду відбулися у найближчу неділю, 22,4% опитаних проголосували б за Блок Леоніда Черновецького, 18,9% - за Блок Юлії Тимошенко, 12,7% опитаних – за Блок Віталія Кличка і 10,9% - за НУ-НС. Решта політичних сил на виборах до Київради набирає менше 3% голосів: Блок Литвина – 2,6%, Комуністична партія України -1,1%, Партія зелених – 0,9%, Громадський актив Києва та СПУ – по 0,4%, ВО «Свобода» - 1,1%, Блок Людмили Супрун і Партія вільних демократів – по 0,1%. При цьому вагалися з відповіддю 14,5% опитаних, 0,8% респондентів проголосували б за іншу політичну силу, проти всіх свої голоси віддали б 4%, а 3,4% не брали б участі у виборах.

При цьому, 31,9% респондентів вважають мера Києва Леоніда Черновецького найбільш професійно підготовленим кандидатом на посаду столичного градоначальника. На другому місці Олександр Омельченко – 18,9%. Віталія Кличка вважають професіоналом 15,9%. Професіоналізм решти кандидатів не отримав позитивної оцінки більше 10%. Як повідомив «ЛІГАБізнесІнформ» директор Агентства системної аналітики і політичного прогнозування Анатолій Куренцов, на рейтинг Віталія Кличка може дуже негативно вплинути те, що за рейтингу 20,8% професіоналом його вважають лише 15,9%.

Також 33,3% респондентів переконані, що мером Києва стане Леонід Черновецький, 20,4 – Віталій Кличко. Згідно із соціологічним опитуванням, шанси решти кандидатів менші 5%.

Дослідження проводилось з 27 до 3 квітня. В опитуванні взяли участь 2000 киян. Похибка становить 2,2%.