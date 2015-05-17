В СБУ запевняють, що "народних республік" на Одещині не було й не буде

Про це в facebook написав радник глави СБУ Маркіян Лубківський.

”Ми повністю контролюємо безпекову ситуацію в регіоні, упереджуючи спроби диверсій та провокацій і знешкоджуючи зловмисників. Жодних формувань чи утворень, які б становили загрозу українській державності чи територіальній цілісності тут не було і не буде створено”, - наголосив радник.

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”Маю на увазі, передусім, інформацію, яка ”гуляє” у соцмережах про так звану ”Народну раду Бесарабії”, ”Бесарабську Народну Республіку” і т.п. У місті і області тривають оперативні заходи, спрямовані на захист української державності і убезпечення одеситів”, - пояснив Лубківський.