У Раді обіцяють новий Трудовий кодекс, який "орієнтується на Європейську соціальну хартію"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, 18 травня, під час презентації Плану законодавчого забезпечення реформ.

Як вважає Гройсман, “ми сьогодні дуже близько до того, щоб ухвалити Трудовий кодекс”, і має зробити нинішній склад парламенту.

У свою чергу голова Комітету ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила Денісова зауважила, що розробляється Трудовий кодекс, “який орієнтується на Європейську соціальну хартію”.

Читайте такожРозенко розказав, коли буде готовий новий Трудовий кодексВона нагадала, що Україна живе за Трудовим кодесом, який був ухвалений ще у 1971 році. “Ми вже завершуємо роботу над новим Трудовим кодексом і сподіваємось, що він буде прийнятий парламентом”, - сказала Денісова.

Гройсман уточнив, що кодекс має бути ухвалений ВР нинішнього скликання.

Серед основних законопроектів, які має прийняти парламент, Денісова, крім Трудового кодексу, назвала також проект закону про єдині принципи нарахування пенсій (запровадження накопичувальної системи), а також проект закону про лікарські засоби.

Вона висловила сподівання, що ці законопроекти буде ухвалено в 2015 році.