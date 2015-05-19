Вороги України та політичні аутсайдери реалізовують сценарій знищення країни - депутат

Про це заявив заступник голови фракції «Народний фронт», голова Комітету з питань національної безпеки та оборони Сергій Пашинський, виступаючи з парламентської трибуни.

Він нагадав, що за результатами перших чотирьох місяців 2015 року перевиконання доходів державного бюджету склало близько 20 млрд грн.

«Ухвалено величезний пакет законів, які дозволили стабілізувати фінансову, військову, соціальну ситуацію», - додав заступник голови фракції «Народний фронт».

Водночас, за словами Сергія Пашинського, найбільш активних членів парламентської коаліції почали цькувати за допомогою брехні та наклепів.

«Після того, як уряд Арсенія Яценюка вперше в історії цієї країни обклав олігархів податками та почав повертати державну власність і сплачувати доходи до бюджету, які зараз усі хочуть поділити, тут же з’явився Гордієнко з якимись фейковими звинуваченнями. Після того, як Аваков заявив про порушення кримінальної справи проти Льовочкіна та Фірташа, на наступний день з’явився проект постанови про відставку глави МВС», - наголосив народний депутат.

«Після того, як я, голова комітету, зупинив викачування дизельного пального з продуктопроводу – 100 тис тонн, - коли ми зі своїми колегами зупинили реально контрабанду, минулої п’ятниці мене звинуватили в крадіжці нафтопродуктів у Міноборони та передачі їх як «жовтої рідини» приватній компанії», - зазначив Сергій Пашинський.

«Я подав до суду і, звичайно, захищу своє чесне ім’я, і ці люди будуть вибачатися. Але питання не в цьому, а в тому, що політичні аутсайдери та наші військові вороги зараз реалізовують сценарій знищення нашої держави, і цей сценарій дуже нагадує той, який було розіграно в 2005 році, коли йдуть брехливі звинувачення та обливання брудом, що призводить до фактичного знищення держави», - наголосив він.

Заступник голови фракції «Народний фронт» звернувся до суб’єктів парламентської коаліції із закликом «звітувати про успіхи своїх представників в Уряді та пам’ятати, що критика – це шлях до розвитку, а брехня та наклеп – це знищення не тільки нас, а й усієї держави».

«У нас немає іншого виходу, окрім як усім разом проводити ту програму, яку ми проголосували в цьому залі», - резюмував Сергій Пашинський.