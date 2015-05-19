Новий голова АМКУ їздить на Jaguar і зберігає в банку понад 5 мільйонів гривень

Про це свідчать дані його анкети, яку роздали депутатам для ознайомлення, повідомляє «Українська правда».

Терентьєв має освіту за спеціальностями "Міжнародне право" та "Фінанси" (Київський національний університет ім. Шевченка). У нього є дружина і двоє дітей.

До цього Терентьєв працював у 2000-2002 роках радником в тютюновому гіганті "JTI Україна", а з 2002 по 2012 рік – в українській «дочці» міжнародної торгової мережі Metro.

З квітня 2012 року і до цього часу він очолював юридичний відділ металургійного гіганта "Арселор Міттал Кривий Ріг". На державній службі Терентьєв ніколи не був, державних відзнак чи нагород не має.

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За минулий рік він заробив 1,2 мільйона гривень, які записані як зарплата. Дружина отримала 853 тисячі гривень зарплати. Ще 666 тисяч гривень Терентьєв записав як дивіденди.

Терентьєв купив собі квартиру на 155,6 кв. м у Києві на вулиці Щекавицькій, за яку заплатив майже 2,5 мільйона гривень. Ще 450 тисяч він витратив на придбання Jaguar XF. Ще один Jaguar належить його дружині.

У нового голови АМКУ лежать 4 мільйони гривень у банку, а у його дружини лежать на рахунках ще півмільйона гривень.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада прийняла постанову про призначення Юрія Терентьєва головою Антимонопольного комітету України (№2881). За це рішення проголосували 266 народних депутатів з 330, зареєстрованих у сесійній залі.