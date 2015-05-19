У вересні-жовтні в Україну знову приїде оціночна місія ЄС з лібералізації візового режиму

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник міністра закордонних справ України Наталія Галібаренко під час прес-конференції на тему: «Стан виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України».

"Той факт, що у вересні-жовтні до нас знову приїдуть оціночні місії ЄС, це говорить про те, що ЄС сподівається на те, що до цього часу, коли приїдуть нові оціночні місії, в нас буде прогрес по рекомендаціям, які нам написали", - сказала вона.

Читайте такожДля оформлення Шенгенських віз українці будуть здавати відбитки пальцівЯк повідомляв УНІАН, у доповіді Єврокомісії від 8 травня про імплементацію Україною другої фази плану дій з лібералізації візового режиму констатується прогрес України у її виконанні.

Зазначається, що ключовим пріоритетом для України повинне стати стійке виконання правових і інституціональних рамок, зокрема в таких сферах, як боротьба з корупцією, організованою злочинністю, торгівлею людьми й дискримінацією.

Виконання цих дій дозволить Україні завершити реалізацію другої фази плану.

Глава Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінські 12 травня заявив, що Єврокомісія може прийняти рішення про безвізовий режим для України у другій половині 2015 року. За його словами, для прийняття такого рішення Єврокомісія має попередньо отримати дані про виконання Україною технічних завдань у сфері документообігу та безпеки.

Діалог між ЄС і Україною щодо візової лібералізації розпочався 29 жовтня 2008 року. План дій з візової лібералізації був представлений Україні 22 листопада 2010 року.

У 2013 році Україна завершила так звану першу фазу імплементації Плану дій щодо лібералізації візового режиму й з вересня 2014 імплементує другу фазу - виконує ті законодавчі акти й рішення, які були прийняті.