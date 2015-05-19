Ескалація конфлікту в Україні загрожує безпеці всієї Європи - голова МЗС Росії

Голова зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров в ході виступу на 125-й міністерській сесії Комітету міністрів Ради Європи заявив про небезпеку ескалації української кризи для системи безпеки всієї Європи. Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.

«Його подальша ескалація, яку регулярно намагаються спровокувати радикали в Києві та ряді інших столиць, мала б найбільш негативні наслідки як для самої України, так і для всієї системи європейської безпеки», зазначив дипломат.

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Лавров вважає, що перспективи врегулювання конфлікту безпосередньо залежать від виконання сторонами Мінських угод. У контексті їх реалізації Лавров також заявив про необхідність Раді Європи забезпечити контроль над процесом децентралізації в Україні.

«Слід домагатися якнайшвидшого налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом, невідкладного зняття нелюдської економічної блокади, проведення амністії, здійснення інклюзивної конституційної, судової та інших реформ на Україні. Венеціанська комісія, РЄ в цілому повинні відстоювати свою принципову позицію в цих питаннях.», - йдеться в повідомленні.

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Також Лавров відзначив необхідність «отримати конкретні результати роботи створеної під егідою РЄ Міжнародної консультативної групи по сприянню розслідування правопорушень на Україні, включаючи злочини на «майдані» і в Одесі».

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку Сергія Лаврова, у США «трохи інше тлумачення» Мінських угод, ніж у Росії.