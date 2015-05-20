Сили АТО дотрималися всіх гуманітарних вимог при затриманні російських спецназівців - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що українські військовослужбовці дотрималися всіх гуманітарних вимог при затриманні російських спецназівців на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав пвд час спільного брифінгу з президентом Словацької Республіки Андреєм Кіскою у Києві.

"Чергове підтвердження російської агресії було продемонстровано днями, коли українські військові взяли російських спецназівців, представників регулярних військ РФ, продемонстрували їх усьому світу. Українські військові дотримувалися всіх гуманітарних вимог, забезпечивши належну якість медичної допомоги, доступ Міжнародного Комітету Червоного Хреста, міжнародних організацій, ОБСЄ, довівши неспростовні докази присутності збройних сил РФ на нашій території і неспростовні докази російської агресії проти України", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли в полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

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18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Тим часом у Кремлі відмовилися від захоплених у полон на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив офіційну позицію Москви, що ніяких російських військових на Донбасі немає.