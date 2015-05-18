Україна досі не виставила рахунок РФ за анексію Криму

Це випливає з відповіді Міністерства юстиції на запит "Апострофа". "Вимоги про компенсацію збитку будуть представлені урядом (України, – ред.) в Європейський суд з прав людини відповідно до ст. 41 Конвенції про захист прав людини та основних свобод на відповідній стадії розгляду справи Європейським судом", – повідомили в прес-службі, не уточнивши, коли саме це може статися.

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У Мін'юсті сказали, що на даному етапі "триває збір додаткової та оновленої інформації про порушення майнових прав російськими органами влади".

У міністерстві нагадали, що ще в минулому році уряд України подав три міждержавні заяви проти Росії в Європейський суд з прав людини. На підставі цих заяв було порушено 3 міждержавні справи – "Україна проти Росії", "Україна проти Росії (II)" і "Україна проти Росії (III)".

Враховуючи негативний досвід Грузії при розгляді Міжнародним судом ООН справи "Грузія проти Росії", Міністерство юстиції підготувало та передало Міністерству закордонних справ України розгорнуту правову позицію з цього питання, зокрема виклавши алгоритм ініціювання справи за позовом України проти РФ за порушення відповідних конвенцій ООН. За інформацією Мін'юсту, на виконання доручень прем'єр-міністра планується погоджувальна наради за участю представників Міністерства юстиції, МЗС, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, щоб виробити правову позицію щодо оскарження незаконного привласнення майна в результаті анексії Криму Росією.