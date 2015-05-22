Прем'єр Фінляндії: не можна на саміті "Східного партнерства" уникнути обговорення питання по Криму
За словами прем'єра Фінляндії Александера Стубба, у підсумковій декларації Ризького саміту буде відображено питання Криму. При цьому "Східне партнерство" не направлене проти когось.
Питання Криму буде відображено у підсумковій декларації саміту "Східне партнерство" в Ризі, заявив в п'ятницю прем'єр Фінляндії Александер Стубб.
Про це повідомляють РИА Новости.
"Ми обговорюємо це питання. Не можна, приїхавши на саміт "Східного партнерства", уникнути обговорення цієї теми. У той же час всі ми повинні розуміти, що "Східне партнерство" не направлене проти когось. Звичайно, у підсумковій декларації буде щось про Кримському півострову... Але ми хочемо також говорити і про практичних питаннях", — сказав він журналістам.
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Програма "Східне партнерство" передбачає політичну асоціацію та економічну інтеграцію Євросоюзу з Україною, Азербайджаном, Вірменією, Білорусією, Грузією та Молдовою.
Раніше УНІАН повідомляв, що Білорусь і Вірменія не захотіли підписувати початковий варіант декларації саміту "Східного партнерства" через формулювання щодо російської агресії і анексії Криму.