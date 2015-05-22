Рада сьогодні спробує змінити Бюджетний кодекс

Як передає кореспондент УНІАН, також у ВР відбудеться Година запитань до уряду.

Всього сьогодні парламентом розглядатимуться 4 законопроекти та одна постанова.

Серед інших законопроектів - про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо сплати судового збору, а також законопроект щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами.

Як повідомляв УНІАН, ВР 21 травня не підтримала в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України» (№2743), внесений президентом.

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Перший заступник голови НБУ Олександр Писарук на засіданні парламенту зазначав, що даним законопроектом змінюється механізм розподілу прибутку НБУ.

За його словами, “передбачається спрямовувати прибуток НБУ передусім на поповнення резервів Нацбанку до рівня 10% грошово-кредитних зобов'язань, що відповідає світовим стандартам, а також передбачається заборонити авансові перерахування прибутку Національного банку до бюджету і зробити його можливим тільки після затвердження фінансової звітності НБУ із зовнішніми аудиторами”.