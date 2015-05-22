Яресько в Ризі попросили читати доповідь російською, вона відмовилася
18:02, 22 травня 2015Політика
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Міністр фінансів України Наталія Яресько під час виступу на саміті Східного партнерства, який стартував 21 травня в Ризі, відмовилася читати свою доповідь російською мовою.
Яресько послалася на незнання російської / кадр відео
Як видно з відео, опублікованим на відеохостингу YouTube з таким проханням до неї звернувся один із журналістів, присутніх на заході, пише Новое Время.
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"Ні, я російською не говорю, вибачаюся", - відповіла Яресько та продовжила виступати англійською.
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