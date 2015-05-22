Яресько в Ризі попросили читати доповідь російською, вона відмовилася

Як видно з відео, опублікованим на відеохостингу YouTube з таким проханням до неї звернувся один із журналістів, присутніх на заході, пише Новое Время.

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"Ні, я російською не говорю, вибачаюся", - відповіла Яресько та продовжила виступати англійською.