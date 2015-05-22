Депутати НФ вимагають від ГПУ допитати Фірташа і Льовочкіна у справі про фінансування тероризму

Про це вони заявили на брифінгу біля Генпрокуратури.

Депутати прийшли надати свідчення у справі щодо перерахування компанією «GDF Media Limited» 100 мільйонів доларів США на користь російського «Першого каналу» як плати за придбання 29% акцій телеканалу «Інтер» у рамках удаваного контракту.

«Ми йдемо сюди як свідки. Після показів ми зрозуміємо, на якій стадії перебуває слідство. Ми вимагаємо у Генеральної прокуратури допитати як свідків і Льовочкіна, і Фірташа, бо, на жаль, поки що викликають лише нас як заявників», - сказав народний депутат Андрій Помазанов.

У свою чергу представник «Народного фронту» Ігор Алексєєв додав, що без допиту Фірташа і Льовочкіна неможливо буде встановити всі обставини справи і притягнути винних до відповідальності.

«Якщо Генпрокуратура так само викличе цих осіб на допит, ми зможемо з упевненістю сказати, що прокуратура виконує ті завдання, які на неї покладені», - сказав він.

«Натомість якщо усі процесуальні дії завершаться лише допитом заявників, то це буде означати, що ГПУ займається лиш показухою і не зацікавлена у встановлені істини у цій справі», - підкреслив Алексєєв.

Крім того, народний депутат Антон Геращенко наголосив на необхідності встановити істину в історії з придбанням акцій телеканалу «Інтер», «який у період війни відверто працює не на українську державу».

«Уявіть ситуацію, що якби у Лондоні роздавали газету нацистської партії - її закрили б після першого разу. Або фашистське радіо вільно мовило на території СРСР, - це було б неможливим і війна була б програна», - сказав він.

«Тому ми вимагаємо, як народні депутати, надати відповіді на наші питання, за які кошти був придбаний контрольний пакет телеканалу «Інтер», - наголосив Антон Геращенко.

Він також додав, що при бажанні Генпрокуратура може легко допитати і Фірташа, і Льовочкіна.