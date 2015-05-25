Медведєв поскаржився на "дрімучий" сервіс в Криму

Про це заявив на зустрічі з віце-прем'єрами в понеділок, повідомляє РИА Новости.

"Якості потрібно приділити увагу, тому що, не приховую, я навіть зі своїми знайомими розмовляю, далеко не всі вони приїжджають з позитивними емоціями саме через якість обслуговування. Бо воно, скажімо, залишається ще навіть не російським, я не кажу, що це має бути на сучасному міжнародному рівні, але воно навіть не російське", — сказав Медведєв.

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Він підкреслив, що якість сервісу в Криму потрібно "підтягувати".

"Там багато місць для відпочинку, але треба зізнатися, все це на такому дуже дрімучому рівні було в часи українського Криму. Треба зробити все, щоб там з'явилися нормальні місця відпочинку", — сказав Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи на теплу погоду, пляжі Феодосії, Судака і Коктебеля залишилися без туристів на травневі свята.







