Вбивства Калашнікова, Бузини та міліціонерів у Деснянському районі не пов'язані між собою - МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв'ю журналістам у Києві заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"І справа Бузини, і справа Калашникова перебувають на інтенсивній стадії розслідування. Немає зв'язку між тими, хто атакував при пограбуванні АЗС, і цими вбивствами", - сказав Аваков.

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Вбивство Бузини

У Четвер, 16 квітня 2015, на вулиці Дегтярівська, в Шевченківському районі Києва був убитий журналіст Олесь Бузина. Вбивство було скоєно близько 13:20 біля будинку, де проживав журналіст.

У Бузину стріляли з "Форд Фокус" темно-синього кольору. За словами сусідів, журналіст був на пробіжці.

Олесь Бузина працював у газеті "Вести", а до того недовгий час був головним редактором газети "Сегодня".

Також він відомий своїми українофобськими заявами у ЗМІ. Він є також автором скандальних книжок «Воскрешение Малороссии», «Вурдалак Тарас Шевченко», «Верните женщинам гаремы» та інших.

На останніх парламентських виборах у 2014 році Бузина був кандидатом у народні депутати України по мажоритарному київському міському виборчому округу № 223 від партії «Русский блок».

Вбивство Калашнікова

Екс-регіонала Олега Калашнікова застрелили увечері 15 квітня на порозі його квартири на житловому масиві Виноградар у Києві.

Калашніков був одним із найактивніших учасників мітингів Антимайдану у Маріїнському парку, а також не приховував, що був одним із організаторів.

Опозиція звинувачувала Калашнікова у завезенні "тітушок" в Києві і організації проплачених акцій.

На дочасних виборах 2014 року Калашніков балотувався до Ради у київському окрузі, але набрав всього 2,5%.

Вбивство міліціонерів у Києві

4 травня близько 01.30 в Деснянському районі столиці невідомі в масках, погрожуючи зброєю, напали на автозаправну станцію. Зловмисники поранили в руку працівника АЗС і забрали з каси близько 800 грн.

Під час переслідування підозрюваних два співробітники полку міліції спеціального призначення загинули, троє правоохоронців потрапили у лікарню.

2 травня невідомі обстріляли пост ДАІ з автоматичної зброї.

"Подія сталася о пів на першу ночі. Невідомі з автоматичної зброї обстріляли будівлю стаціонарного посту №502 на проспекті Броварському (Биківня). За попередніми результатами огляду місця події – постріли здійснювались зі сторони лісопаркової зони, що на протилежному боці дороги", - зазначили у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВД України в м. Київ.

Як повідомив згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, напади було скоєно однією групою зловмисників.

Міліція затримала трьох злочинців. Ще один був убитий у перестрілці. В затриманих вилучено цілий арсенал зброї, зокрема, автоматичну зброю, гранатомет і вибухівку.

Згодом Аваков заявляв, що підозрювані проходили службу в добровольчих батальйонах.