Секретаріат Президента: Станік визнала порушення...

Сюзанна СТАНІК, указ про призначення якої суддею Конституційного Суду України 3 квітня ц.р. скасував Президент України Віктор ЮЩЕНКО, своєю заявою про відкликання підпису з-під деяких рішень Конституційного Суду України, по суті, визнала, що вступила на посаду судді цього суду з порушеннями закону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, так прокоментував дії С.СТАНІК керівник Служби з представництва в судах України інтересів Президента та створених ним консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб Секретаріату Президента України Руслан КИРИЛЮК.

Він уточнив, що за весь період перебування на посаді судді Конституційного Суду С.СТАНІК була суддею-доповідачем лише за однією справою, за якою КС виносив рішення.

Водночас представник Секретаріату наголосив, що чинним законодавством, зокрема, законом «Про Конституційний Суд України», не передбачено можливості відкликання підписів суддями, а також перегляду рішень Конституційного Суду з таких підстав.

Довідка УНІАН. 1 травня 2007 року Президент В.ЮЩЕНКО звільнив С.СТАНІК із посади судді КС у зв`язку з порушенням присяги.

Разом із тим 25 березня 2008 року Верховний суд України поновив С.СТАНІК на посаді судді КС. У свою чергу Президент, відповідно до цього рішення ВСУ, 2 квітня поновив С.СТАНІК на посаді судді КС.

Уже 3 квітня В.ЮЩЕНКО скасував указ Президента від 25 березня 2004 року № 368 «Про призначення С.СТАНІК суддею Конституційного Суду України». Як йдеться в документі, С.СТАНІК звільнено "у зв`язку з порушенням процедури вступу на посаду судді Конституційного Суду України".

Сьогодні, 7 квітня, С.СТАНІК заявила, що тимчасово відкликає всі свої підписи під документами КС із 22 квітня 2004 року до 3 квітня 2008 року.