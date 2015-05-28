Клімкін подякував Ватикану за підтримку України

Про це повідомила прес-служба МЗС України.

Під час візиту до Ватикану пан Клімкін взяв участь в аудієнції з Папою Римським Франциском.

У МЗС зазначили, що на зустрічах з високопосадовцями Святого Престолу ключова увага була присвячена гуманітарній ситуації в Україні.

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"Павло Клімкін подякував за гуманітарну допомогу, яку "Caritas Internationalis" (структура Святого Престолу) надає для постраждалих на Донбасі та внутрішньо переміщених осіб", - розповіли у МЗС.