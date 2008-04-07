Томенко розказав про ”земельний цинізм” київської влади

Кияни вже суттєво виграли від створення Верховною Радою України Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування діяльності київської влади та рішення про дострокові вибори міського голови Києва та нового складу Київради.

Таку думку висловив голова парламентської ТСК з питань розслідування обставин порушення Конституції та законів посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу Микола ТОМЕНКО.

На його переконання, міська влада ніколи не пішла б на відміну так званих „резонансних” будівництв, адже про це громадськість говорила вже кілька років, і тільки під час реальної виборчої кампанії відбулися показові зупинення незаконних будівництв.

Очевидно, додав М.ТОМЕНКО, судові та правоохоронні органи також відчули свою вину через фактичне невтручання в ситуацію у Києві. Тому ще однією перемогою для мешканців столиці стало рішення Київського апеляційного господарського суду, який скасував низку рішень Київради від 1 жовтня 2007 року. Загальна площа повернутих киянам земельних ділянок складає понад 428 гектарів.

„Водночас робота Тимчасової слідчої комісії ВР дає можливість зрозуміти всі цинічні методи незаконної приватизації, захоплення земель чи просто відбирання у мешканців столиці дачних ділянок тощо”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, за словами М.ТОМЕНКА, на сьогодні лише скарг киян, які демонструють методи земельного цинізму київської влади та звинувачують її у конкретних правопорушеннях, на адресу ТСК надійшло близько 50. Всі ці документи ТСК направить до правоохоронних органів для того, щоб вони відреагували на них належним чином.

За словами М.ТОМЕНКА, приклад одного з типових “механізмів цинізму” київської влади у земельному питанні продемонстрований у скарзі колективу землекористувачів Дніпровської водопровідної станції. Як випливає із цього документу, ще у 1991 році земельні ділянки були виділені в користування робітниками „Київводоканалу” для ведення городницької діяльності. 16 років ці працівники витратили на те, щоб влада дозволила передачу цих ділянок у приватне користування або дала можливість приєднання їх до існуючого кооперативу "Оболонь", на що отримували відповідь, що „вказана земельна ділянка є непридатною для використання у сільському господарстві”. А нещодавно з’ясувалося, що Київрада ці ділянки виділила для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд кооперативу "Товариство індивідуальних забудовників Чорнобилець-2005" і розділила на ділянки, які передані у приватну власність членам цього кооперативу. Як пишуть скаржники, серед 124 громадян, які отримали землю у приватну власність, окрім директора і засновника кооперативу, багато родичів посадовців столичної влади: наприклад, рідня Івана САЛІЯ, Броніслава СТИЧИНСЬКОГО, Миколи ЛЕГЕЗИ, Володимира ЧИКМАРЬОВА та ін., зазначив М.ТОМЕНКО. Крім того, як зауважують скаржники, виділені ділянки вже продаються новими господарями, про що можна дізнатися із відповідних оголошень у ЗМІ. „Це ще один із багатьох механізмів безплатної роздачі землі „своїм” і зневаги до простих киян”, - зауважив М.ТОМЕНКО.

Голова Тимчасової слідчої комісії висловив сподівання, що судові інституції та правоохоронні органи надалі будуть більше реагувати на відповідні матеріали, що фіксують кричущі порушення законодавства в різноманітних сферах діяльності київської влади.