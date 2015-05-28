Україна розраховує на продовження санкцій ЄС і США проти Росії

Про це в ході 8-го Форуму з безпеки сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Також він висловив сподівання на те, що і ЄС, і США продовжать діючу політику санкцій щодо Росії за анексію Криму і війну на Донбасі.

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"Зараз стоїть питання єдності США і ЄС щодо продовження санкцій. Немає жодних сумнівів у тому, що треба розширити ці санкції по мірі відмови Росії від виконання мінських угод. Нам потрібна дипломатична і фінансова підтримка", - сказав Арсеній Яценюк.

Також прем'єр зазначив, що Україна використовує всі методи протидії російській агресії, включаючи введення і використання санкційта подачу позовів у міжнародні суди.

"Україна подала в суд ООН на Російську Федерацію за порушення положень Конвенції про боротьбу з тероризмом, - сказав Арсеній Яценюк. – Ми очікуємо підписання указу про введення санкцій. Все, що у нас в міжнародному арсеналі, все, що є в наших руках – ми все використовуємо".