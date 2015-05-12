Росія повинна заплатити за порушення територіальної цілісності України - голова МЗС Норвегії

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив під час семінару «Міжнародна практика з питань гуманітарного сприяння» сьогодні в Києві.

«Я вважаю, що апріорно Норвегія є другом України і солідаризується з Україною. Ми свою частину роботи зробимо, цей внесок буде стабілізувати Європу, щоб не повторити помилки ХІХ і ХХ століть», - заявив він.

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«Що стосується територіальної цілісності у відповідності з Статутом ООН та міжнародними законами, ми це підтримуємо і ніколи не відступаємо від цих принципів», - додав Бренд.

«У нас десятиліттями з Росією було належна співпраця, навіть у роки «холодної війни», але ми також чітко підкреслюємо, що ми засуджуємо будь-яке порушення міжнародного законодавства стосовно інших країн і порушення територіальної цілісності та кордонів інших країн. На цій основі ми розглядаємо санкції, які були введені», - зазначив глава МЗС Норвегії.

«Вперше після Другої світової війни ми опинилися в ситуації, коли одна європейська країна втрутилася, не тільки порушила кордону іншої країни, а навіть відібрала частину іншої країни – це абсолютно неприйнятно, і за це потрібно заплатити свою ціну. У цьому Норвегія слід санкцій ЄС, хоча Норвегія не є членом ЄС», - резюмував Бренд.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія повинна заплатити Україні приблизно 350 млрд дол – саме в таку суму оцінюються завдані нею збитки, пов'язані з руйнуванням Донбасу.Про це заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Олександр Боровик