Росія повинна заплатити за порушення територіальної цілісності України - голова МЗС Норвегії
Міністр закордонних справ Норвегії Борге Бренд вважає, що Росія повинна заплатити за порушення територіальної цілісності України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив під час семінару «Міжнародна практика з питань гуманітарного сприяння» сьогодні в Києві.
«Я вважаю, що апріорно Норвегія є другом України і солідаризується з Україною. Ми свою частину роботи зробимо, цей внесок буде стабілізувати Європу, щоб не повторити помилки ХІХ і ХХ століть», - заявив він.
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«Що стосується територіальної цілісності у відповідності з Статутом ООН та міжнародними законами, ми це підтримуємо і ніколи не відступаємо від цих принципів», - додав Бренд.
«У нас десятиліттями з Росією було належна співпраця, навіть у роки «холодної війни», але ми також чітко підкреслюємо, що ми засуджуємо будь-яке порушення міжнародного законодавства стосовно інших країн і порушення територіальної цілісності та кордонів інших країн. На цій основі ми розглядаємо санкції, які були введені», - зазначив глава МЗС Норвегії.
«Вперше після Другої світової війни ми опинилися в ситуації, коли одна європейська країна втрутилася, не тільки порушила кордону іншої країни, а навіть відібрала частину іншої країни – це абсолютно неприйнятно, і за це потрібно заплатити свою ціну. У цьому Норвегія слід санкцій ЄС, хоча Норвегія не є членом ЄС», - резюмував Бренд.
Раніше УНІАН повідомляв, що Росія повинна заплатити Україні приблизно 350 млрд дол – саме в таку суму оцінюються завдані нею збитки, пов'язані з руйнуванням Донбасу.Про це заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Олександр Боровик