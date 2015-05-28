Льовочкін не прийшов на допит у справі про вбивство Калашникова - МВС

Про це повідомляється на сайті МВС.

Зокрема, згідно з повідомленням, сьогодні, 28 травня, Льовочкін не з’явився на допит до Головного слідчого управління МВС України у рамках розслідування кримінального провадження за фактом умисного вбивства Калашникова.

Читайте такожЛьовочкін і Клюєв заборгували Калашникову великі суми, це одна з основних версій вбивства - АваковЗазначається, що метою процесуальної дії є встановлення обставин знайомства загиблого Калашникова та Льовочкіна. Крім того, слідчі з’ясовуватимуть їхні взаємовідносини, коло спілкування, наявність можливих боргових зобов’язань, конфліктних ситуацій, погроз, спільних проектів, у тому числі – пов’язаних із Партією регіонів та передвиборчою компанією.

"У зв’язку з неявкою Сергія Льовочкіна до МВС, органи слідства повторно направили йому повістку для проведення допиту в якості свідка, що призначений на 2 червня 2015 року", - говориться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня у Києві був застрелений екс-народний депутат від Партії регіонів, один з організаторів антимайдану Калашніков.

МВС також викликало народного депутата Сергія Клюєва на допит у справі за фактом умисного вбивства Калашнікова.