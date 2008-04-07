Перелік міжнародних військових навчань на території України на 2008 р.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України у 2008 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях".

Відповідний законопроект зареєстровано сьогодні у ВР.

Проектом Закону пропонується схвалити проведення на території України ряду багатонаціональних військових навчаннях, а саме:

Російської Федерації (до 4 бойових літаків) на строк до 5 діб у квітні 2008 року в рамках українсько-російського навчання чергових сил з протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України та Військово-Повітряних сил Російської Федерації;

Королівства Бельгія (до 300 військовослужбовців зі штатним озброєнням та військовою технікою) на строк до 20 діб у травні - липні 2008 року в рамках українсько-бельгійського навчання;

Республіки Молдова (до 30 військовослужбовців зі штатним озброєнням та військовою технікою) на строк до 7 діб у травні - серпні 2008 року в рамках українсько-молдовського навчання "Південь - 2008";

Республіки Білорусь (до 50 військовослужбовців зі штатним озброєнням та військовою технікою) на строк до 7 діб у травні – серпні 2008 року в рамках українсько-білоруського навчання;

США та інших держав (до 1000 військовослужбовців зі штатним озброєнням та військовою технікою - до 15 кораблів, до 2 підводних човнів, до 4 транспортних літаків та літаків базової патрульної авіації, до 4 вертольотів) на строк до 25 діб у липні 2008 року в рамках українсько-американського навчання "Сі Бриз - 2008";

США (до 100 військовослужбовців, до 4 транспортних літаків, до 2 транспортних вертольотів, до 10 одиниць колісної техніки) на строк до 14 діб у липні - вересні 2008 року в рамках українсько-американського навчання "Комбайнд Еффорт - 2008";

США та інших держав (до 750 військовослужбовців зі штатним озброєнням та військовою технікою) на строк до 15 діб у серпні - вересні 2008 року в рамках українсько-американського навчання "Репід Трайдент - 2008";

Словацької Республіки (до 30 військовослужбовців зі штатним озброєнням та військовою технікою) на строк до 7 діб у серпні - вересні 2008 року в рамках українсько-словацького навчання "Слов`яни за мир -2008";

Румунії (до 30 військовослужбовців зі штатним озброєнням та військовою технікою) на строк до 7 діб у серпні – жовтні 2008 року в рамках українсько-румунського навчання;

держав - учасниць Програми "Партнерство заради миру" (до 300 військовослужбовців зі штатним озброєнням – до 2 транспортних літаків та до 4 вертольотів) на строк до 15 діб у вересні 2008 року в рамках багатонаціонального навчання "SOFEX - 2008";

Республіки Польща, Канади, Литовської Республіки (до 350 військовослужбовців зі штатним озброєнням та військовою технікою - до 15 одиниць легкої колісної техніки, до 2 транспортних літаків, до 2 вертольотів) на строк до 15 діб у вересні - листопаді 2008 року в рамках багатонаціонального навчання "Кленова Арка - 2008".

Як зазначається в Пояснювальній записці, прийняття зазначеного закону забезпечить виконання завдань у сфері безпеки і оборони в загальному контексті реалізації пріоритетного зовнішньополітичного курсу держави на євроатлантичну інтеграцію, підвищить ефективність реалізації національних програм щодо реформування та розвитку Збройних сил України, а також дасть змогу збільшити фінансові надходження в національну економіку за рахунок надання відповідних товарів (робіт, послуг) для підрозділів іноземних держав.

Фінансові витрати, пов`язані з підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань на території України у 2008 році, передбачається здійснити за рахунок кошторису Міністерства оборони України на 2008 рік.