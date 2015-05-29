Коломойський про Палицю: комусь не сподобалася серія з моїм звільненням у "95-му кварталі"

Про це він заявив в коментарі LB.ua.

За інформацією джерел LB.ua сьогодні у Палиці була запланована зустріч в Адміністрації президента. Як відомо, губернаторів призначає і звільняє Президент. Відповідаючи на питання, як Палиця поспілкувався з главою держави, бізнесмен відповів: Зустріч пройшла в дружній конструктивній атмосфері. Його подякували за роботу і сказали, що його послуг (в якості голови Одеської ОДА - ред.) більше не потребують.

За словами Коломойського, на момент прибуття в АП Палиця не знав, що його змінить Саакашвілі.

"На рахунок Саакашвілі я взагалі здивований. Думаю, це тимчасова фігура. Зараз він здасть Одесу росіянам, а потім доведеться її знову відвойовувати. Побуде якийсь час губернатором, а потім його змінять на якиусь нікчему, типу Гончаренка", - зазначив він.

"До речі, питання - скільки у нього громадянств? Мене, напевно, переплюне. Американське, грузинське, голландське, тепер ще й українське треба приймати. Будемо чекати поки Андрушко його про це запитає", - додав у властивій йому манері Ігор Коломойський.

Говорячи про можливі причини звільнення екс-губернатор Дніпропетровської області зазначив: "Напевно, комусь не сподобалася серія з моїм звільненням у "у 95-му кварталі". Потрібен був дубль два".