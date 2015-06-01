Одеська міськрада погодила рішення про увічнення пам'яті жертв трагедії 2 травня (текст)

Документ винесено на розгляд найближчої сесії ради, яка відбудеться 10 червня, пише Думская.

"По суті, це політична декларація, яка відображає готовність депутатів, незалежно від політичних поглядів, йти на діалог заради громадянського миру в місті", - пише видання.

Проект рішення підписано депутатською фракцією «Родіна», депутатської групи «Довіряй Справам», депутатською фракцією політичної партії «Фронт Змін», депутатської групою «Сильна Україна», депутатською фракцією «Зелена Одеса», депутатською фракцією «Компартія України», депутатською групою «Українська морська партія Сергія Ківалова», депутатською групою «За Європейську Одесу», депутатською групою політичної партії «УДАР Віталія Кличка».

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2 травня 2014 року в Одесі сталася страшна трагедія – через політичні розбіжності пролилася кров, загинули люди...

У багатонаціональній і мультикультурній Одесі, яка завжди пишалася своєю толерантністю та терпимістю, екстремізм взяв верх над людяністю.

Тільки давши належну офіційну політико-правову оцінку подіям 2 травня, ми зможемо стабілізувати суспільно-політичні відносини, домогтися морального зцілення суспільства від страшного стресу, довести незворотність процесів демократизації суспільства, упередити можливість повторення таких трагедій.

З метою увічнення пам'яті невинних жертв трагедії 2 травня 2014 року, керуючись ідеалами гуманізму і соціальної справедливості, відстоюючи права людини і громадянина з позицій загальнолюдських цінностей, відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Увічнити пам'ять жертв трагедії, що сталася 2 травня 2014 р. в Одесі.

2. Доручити управлінню архітектури та містобудування Одеської міської ради визначити можливу форму, в якій може бути увічнена пам'ять жертв трагедії і представити свої пропозиції на розгляд міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з освіти, культури, спорту та взаємодії з громадськими організаціями.