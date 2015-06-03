Центрвиборчком звинуватили у непрозорому затвердженні ОВК на виборах нардепа від 205 округу

Як передає кореспондент УНІАН, перед початком жеребкування голова ЦВК Михайло Охендовський зазначив, що виборчий процес цих проміжних виборів розпочався 30 травня.

“У нас на цей час немає жодних звернень щодо реєстрації кандидатів у народні депутати в цьому виборчому окрузі. У той же час політичні партії, яка за законом мають право вносити кандидатури до складу ОВК цього округу, скористались ним”, - сказав Охендовський, зазначивши, що до кінця вчорашнього дня ЦВК приймала подання від партій з їхніми кандидатурами до складу ОВК.

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Охендовський також нагадав, що відповідно до законодавства, ОВК утворюється Центрвиборчкомом з числа кандидатур, поданих партіями, депутатські фракції яких зареєстровані у Верховній Раді поточного скликання, а також партіями - суб'єктами виборчого процесу, кандидати в депутати від яких були зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року. Охендовський зазначив, що станом на 2 червня - останній день подання кандидатур до ОВК, до ЦВК надійшли подання від усіх шести партій, фракції яких зареєстровані у парламенті. А із 29 партій, кандидати в депутати від яких були зареєстровані на виборах народних депутатів, правом подати кандидатури скористались 25 партій.

“Таким чином, всього до складу ОВК всіма політичними партіями було подано 31 кандидатуру, з яких 6 включаються до складу комісії обов'язково. Це кандидатури від партій, які мають фракції у ВР, а 25 кандидатур претендують на членство у складі комісії шляхом жеребкування”, - сказав Охендовський.

Після цього на засіданні ЦВК було проведено жеребкування щодо визначення 12 кандидатур від 25 партій. Провівши жеребкування, члени ЦВК пішли на перерву, і вже після неї присутнім оголосили склад ОВК округу №205, назвавши прізвища голови, його заступника та секретаря комісії. Відповідно до постанови ЦВК, головою окружної виборчої комісії є Валентина Значко від партії “Сила і честь”, заступником - Ольга Мозгова від партії ВО “Батьківщина”, а секретарем - Ольга Миненок від партії ВО “Свобода”.

Після оприлюднення складу ОВК, до якої увійшли 18 членів, народний депутат Віталій Купрій заявив, що призначення на керівні посади членів ОВК округу №205 відбулося “за непрозорою та незрозумілою схемою”. “Я вважаю, що це вказує на те, що у нас згортається демократія і що будуть спроби фальсифікації виборів в угоду кандидата від БПП”, - наголосив він, зазначивши, що цьому буде надана гідна правова оцінка.

У той же час представник партії “Громадянський рух України” Роман Папій наголосив на тому, що всі рішення ЦВК мають відповідати принципам, які закріплені в законі про вибори народних депутатів, а також в законі про ЦВК. “Незрозуміло, на яких підставах і керуючись якими критеріями, комісія обрала саме цих осіб на керівні посади в ОВК. Ми вважаємо, що такий проект постанови є прямим порушенням закону про ЦВК і вибори народних депутатів та може мати як наслідок наявність складу кримінального чи корупційного правопорушення. На наше переконання, призначення в ручному режимі керівного складу ОВК є неприпустимим”, - підкреслив він, запропонувавши членам ЦВК провести відкрите жеребкування серед складу членів ОВК на заміщення керівних посад в цій комісії.

Після того, як члени ЦВК заслухали його виступ, голова Комісії Охендовський поставив на голосування проект постанови про призначення членів ОВК округу №205, і 10 із 10 присутніх на засіданні проголосували “за”.

У свою чергу Охендовський заявив, що постанова ЦВК про утворення ОВК в окрузі №205 прийнята у суворій відповідності з усіма нормами закону про вибори народних депутатів та закону про ЦВК.

Як повідомляв УНІАН,Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата в окрузі № 205 (Чернігівська область) у зв’язку із достроковим припиненням повноважень депутата Валерія Куліча, обраного в цьому окрузі на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року від партії «Блок Петра Порошенка».

Куліч склав депутатські повноваження після призначення його головою Чернігівської обласної державної адміністрації.