Біля Одеси помітили російський розвідувальний корабель

Середній розвідувальний («гідрографічний») корабель «Лиман» 519-го окремого дивізіону РК Чорноморського флоту Російської Федерації виявлений у 23-х кілометрах від Одеси, пише Думская.net.

Про це виданню повідомило джерело в українському військовому відомстві.

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Корабель знаходиться в нейтральних водах і займається радіоелектронною розвідкою території південно-західної частини України, контролюючи пересування військової техніки, літаків, кораблів і судів. Також, за даними джерела видання, за допомогою своїх гідроакустичних станцій він веде розвідку шельфу акваторії.

Теоретично такі дії можуть означати підготовку до десантної операції.