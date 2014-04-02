Біля Одеси помітили російський розвідувальний корабель
Корабель знаходиться в нейтральних водах і займається радіоелектронною розвідкою території південно-західної частини України, відзначає видання.
Середній розвідувальний («гідрографічний») корабель «Лиман» 519-го окремого дивізіону РК Чорноморського флоту Російської Федерації виявлений у 23-х кілометрах від Одеси, пише Думская.net.
Про це виданню повідомило джерело в українському військовому відомстві.
Читайте такожУкраїна виведе з Криму близько 70 кораблів: першим повернуть корвет "Тернопіль"
Корабель знаходиться в нейтральних водах і займається радіоелектронною розвідкою території південно-західної частини України, контролюючи пересування військової техніки, літаків, кораблів і судів. Також, за даними джерела видання, за допомогою своїх гідроакустичних станцій він веде розвідку шельфу акваторії.
Теоретично такі дії можуть означати підготовку до десантної операції.