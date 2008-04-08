Кучму здивував указ Ющенка про звільнення Станік

Екс-президент України Леонід КУЧМА переконаний, що нинішній глава держави Віктор ЮЩЕНКО не мав правових підстав звільняти Сюзанну СТАНІК з посади судді Конституційного Суду України.

Про це Л.КУЧМА заявив агентству УНІАН, коментуючи Указ Президента України В.ЮЩЕНКА від 3 квітня ц.р. № 297/2008, яким він скасував Указ Президента від 25 березня 2004 року № 368 “Про призначення С.СТАНІК суддею Конституційного Суду України”.

“Нічого, окрім подиву, такий указ гаранта Конституції викликати не може, тим більше у мене як людини, яка у повній відповідності з Конституцією України видала свого часу цей указ”, - сказав Л.КУЧМА.

Він наголосив, що відповідно до Основного Закону з урахуванням змін, внесених у грудні 2004 року, Президент України призначає на посади та звільняє з посади третину складу КС, і що ніяких інших можливостей для Президента України щодо вирішення питань стосовно суддів КС Конституція не передбачає.

“За законом, призначеною на посаду судді КС вважається особа, про призначення якої видано указ Президента. І лише Конституційний Суд може оцінити правомірність видання указу. Як відомо, ніхто думку Суду з цього приводу не запитував”, - зазначив Л.КУЧМА.

За його словами, стаття 23 закону про Конституційний Суд містить виключний перелік підстав припинення повноважень судді КС, і “не важко переконатись, що такої підстави для звільнення чи скасування указу про призначення судді, як порушення процедуру вступу ним на посаду, закон не передбачає”.

Також Л.КУЧМА зауважив, що процедура складання присяги суддею КС, яку має забезпечувати парламент, ніякого відношення до видання указу про призначення не має, і тим більше, не може бути підставою для скасування указу.

“Таким чином, жодних правових підстав для прийняття рішення про скасування указу про призначення СТАНІК С.Р. суддею Конституційного Суду України нині діючий Президент України не мав”, - переконаний Л.КУЧМА.

При цьому він зауважив: “Навряд чи ті, хто готував указ від 3 квітня 2008 року, чітко усвідомлювали, до яких наслідків може призвести спроба незаконного звільнення судді Конституційного Суду України з дня його призначення. Адже такий указ може поставити під сумнів усю діяльність Суду, яка здійснювалась за участю судді”.

Довідка УНІАН. 1 травня 2007 року Президент В.ЮЩЕНКО звільнив С.СТАНІК з посади судді КС у зв`язку з порушенням присяги.

25 березня 2008 р. Верховний Суд України поновив С.СТАНІК на посаді судді КС.

2 квітня Президент поновив С.СТАНІК на посаді судді КС відповідно до рішення Верховного Суду України від 25 березня.

3 квітня В.ЮЩЕНКО cкасував указ Президента від 25 березня 2004 року № 368 «Про призначення С.СТАНІК суддею Конституційного Суду України».

4 квітня С.СТАНІК направила до голови і суддів КС листа, де зазначила, що тимчасово відкликає усі свої підписи з-під документів КС з 22 квітня 2004 року до третього квітня 2008 року “на період вирішення у встановленому законодавством України порядку питання відповідності Указу Президента України від 3 квітня 2008 року № 297/2008 Конституції України та законам України”.

Водночас керівник Служби з представництва в судах України інтересів Президента та створених ним консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб Секретаріату Президента України Руслан КИРИЛЮК заявив, що чинним законодавством, зокрема, законом «Про Конституційний Суд України», не передбачено можливості відкликання підписів суддями, а також перегляду рішень Конституційного Суду з таких підстав.

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