Глобальне потепління в більшості регіонів призведе до збільшення кількості опадів, зокрема у Північній Африці.

Сахара – найбільша пустеля на Землі, що уособлює собою позбавлену життя пустку. Але кліматичні зміни, що відбуваються на планеті, в найближчі десятиліття можуть озеленити це місце.

Нещодавно опублікована стаття в журналі Nature показує, як глобальне потепління змінить опади на Африканському континенті до кінця XXI століття. Дослідження базується на даних 40 кліматичних моделей CMIP6 — найсучасніших інструментах для прогнозування погоди в майбутньому.

За прогнозами вчених, в Африці загалом інтенсивність опадів влітку (тобто в сезон мусонів для північної частини та вологий період для південної) буде зростати. У сценаріях із високими викидами парникових газів до 2100 року середній приріст опадів може скласти від 7% у Західній Африці до неймовірних 75% у Сахарі! У Східній Африці та Центральній частині дощі посиляться на 15–25%, що потенційно покращить ситуацію із забезпеченням водою та сільським господарством.

Але не скрізь буде рай. У деяких регіонах Африки, на кшталт Намібії, опади навпаки зменшаться на 5%. У Південно-Східній Африці та на Мадагаскарі зміни мінімальні, але неоднорідні: наприклад, центр регіону висохне, а північ і схід стануть вологішими.

Ці прогнози виглядають досить надійними: понад 70% моделей дають їх, незалежно від сценарію. Сезонність не зміниться кардинально, але в деяких регіонах дощі стануть інтенсивнішими наприкінці літа, що може призвести до повеней.

Ці зміни вчені пояснюють трансформаціямиии у русі повітряних мас (вітрів та висхідних потоків) та підвищенням вологості повітря внаслідок глобального потепління. Іншими словами, повітря теплішає, а тепле повітря тримає більше вологи, ніж холодне. А коли тепле повітря піднімається вгору, воно охолоджується і виливає дощем "зайву" вологу.

Наслідки для Африки будуть значними. На цьому континенті 80% сільського господарства повністю залежить від дощів. Зростання опадів може врятувати врожаї в посушливих районах, але посилить ерозію ґрунтів і спричинить часті повені. При цьому зменшення опадів в південно-західній частині континенту навпаки загрожує голодом і масовими міграціями.

Посилення дощів в Африці вплине і на Європу. Вчені прогнозують, що зменшиться кількість піщаного пилу, який вітри часто женуть на північ.

Як писав УНІАН, зміни клімату не обмежуються аномальними зливами та спекою. До цих бід можуть додатися зсуви ґрунту та інші неприємні явища. Український науковець Сергій Степаненко попереджає, що повені, подібні до нещодавньої трагедії в Одесі, можуть повторюватися усе частіше.

Він зауважує, що в нинішніх умовах вже мало просто тримати зливову каналізацію у робочому стані (хоча навіть із цим в українських містах часто є проблеми). На його думку, варто змінити будівельні норми, за якими ця каналізація збудована, адже клімат змінився, і старі норми не відповідають сучасним погодним реаліям.

