На ці "больові точки" можна спробувати натиснути, аби змуити Росію відмовитись від війни.

В межах візиту президента Володимира Зеленського до США українська делегація вирішила показати Дональду Трампу, де у військової економіки Росії знаходяться "больові точки". Про це кореспонденту УНІАН повідомило обізнане джерело.

Зокрема, делегація України привезла із собою кілька цікавих мап.

"На мапах зображені больові точки російської оборонки та військової економіки, на які можна натиснути, щоб змусити Путіна припинити війну", - відзначило джерело.

Візит Зеленського до США

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на початку зустрічі з Дональдом Трампом президент Володимир Зеленський заявив, що Путін не готовий до припинення війни, але з допомогою президента США це можна змінити.

"Ми розуміємо, що нам потрібно, щоб підштовхнути Путіна до столу переговорів. І, як я вже раніше казав, ми готові говорити у будь-якому форматі, двосторонньому, тристоронньому. Це не має значення. Значення має лише мир", - наголосив Зеленський.

Своєю чергою американський лідер, говорячи про анонсовану зустріч між ним і Путіним у Будапешті, припустив, що Зеленського, ймовірно, не буде. Але Трамп пообіцяв, що триматиме українського колегу на зв'язку.

