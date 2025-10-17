Президент США вірить, що російський диктатор хоче укласти угоду.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не може казати, чи загроза перспективи надання Україні крилатих ракет "Томагавк" змушує російького диктатора Володимира Путіна погоджуватися на зустріч з ним для переговорів. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Зокрема, у Трампа запитали, чи поділяє він думку Зеленського, що загроза надання Україні крилатих ракет Tomahawk є тим, що змусило російського диктатора Володимира Путіна погодитись на переговори.

"Я не знаю, що змушує його [сісти за стіл переговорів - УНІАН]. Думаю, він хоче укласти угоду. Ось і все. Я не можу сказати, що змушує його. Звісно, така загроза - це добре. Але загроза цього завжди існує. "Томагавки" - дуже небезпечна зброя. Це неймовірна зброя", - відзначив Трамп.

Відео дня

Він додав, що в бойових умовах ці ракети дуже точні.

"І це може означати ескалацію. Може статися багато поганих речей. "Томагавки" - це велика справа. Але я маю сказати, що нам теж потрібні "Томагавки". Ми не хочемо віддавати засоби, необхідні для захисту нашої країни", - наголосив Трамп.

Окремо у президента США запитали чи є він занепокоєним, що Путін можливо намагається виграти собі більше часу. Політик відповів:

"Так, але знаєте, все життя мене обдурювали кращі з них. І я вийшов із цих ситуацій дуже добре. Так що, це можливо - [виграти] трохи часу. Але мені здається, що я добре розбираюся у цьому. Думаю, він хоче укласти угоду. Я уклав вісім із них. Я збираюся укласти дев'яту".

Зустріч Трампа з Путіним

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Трамп і Путін провели телефонну розмову. За підсумками розмови президент США повідомив про підготовку зустрічі з очільником Кремля. Ця зустріч має відбутися у Будапешті (Угорщина). Водночас, за словами Трампа, можливо Зеленський підключиться до цієї зустрічі у іншому форматі. При цьому призидент США сподівається, що вдасться припинити війну Росії проти України без думок про "Томагавки".

Вас також можуть зацікавити новини: