Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не може казати, чи загроза перспективи надання Україні крилатих ракет "Томагавк" змушує російького диктатора Володимира Путіна погоджуватися на зустріч з ним для переговорів. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.
Зокрема, у Трампа запитали, чи поділяє він думку Зеленського, що загроза надання Україні крилатих ракет Tomahawk є тим, що змусило російського диктатора Володимира Путіна погодитись на переговори.
"Я не знаю, що змушує його [сісти за стіл переговорів - УНІАН]. Думаю, він хоче укласти угоду. Ось і все. Я не можу сказати, що змушує його. Звісно, така загроза - це добре. Але загроза цього завжди існує. "Томагавки" - дуже небезпечна зброя. Це неймовірна зброя", - відзначив Трамп.
Він додав, що в бойових умовах ці ракети дуже точні.
"І це може означати ескалацію. Може статися багато поганих речей. "Томагавки" - це велика справа. Але я маю сказати, що нам теж потрібні "Томагавки". Ми не хочемо віддавати засоби, необхідні для захисту нашої країни", - наголосив Трамп.
Окремо у президента США запитали чи є він занепокоєним, що Путін можливо намагається виграти собі більше часу. Політик відповів:
"Так, але знаєте, все життя мене обдурювали кращі з них. І я вийшов із цих ситуацій дуже добре. Так що, це можливо - [виграти] трохи часу. Але мені здається, що я добре розбираюся у цьому. Думаю, він хоче укласти угоду. Я уклав вісім із них. Я збираюся укласти дев'яту".
Зустріч Трампа з Путіним
Як повідомляв УНІАН, 16 березня Трамп і Путін провели телефонну розмову. За підсумками розмови президент США повідомив про підготовку зустрічі з очільником Кремля. Ця зустріч має відбутися у Будапешті (Угорщина). Водночас, за словами Трампа, можливо Зеленський підключиться до цієї зустрічі у іншому форматі. При цьому призидент США сподівається, що вдасться припинити війну Росії проти України без думок про "Томагавки".