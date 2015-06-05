До Одеси доставили 17 бійців, поранених під Мар'їнкою
В Одесу сьогодні, 5 червня, доставили 17 бійців, поранених під Мар'їнкою Донецької області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра.
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За попередніми даними, в Одесу були доставлені літаком військовослужбовці 28-ої окремої механізованої бригади, після чого госпіталізовані до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.
Як повідомляв УНІАН, вранці 3 червня російські терористи почали масований наступ на українські позиції, найсильнішого удару було завдано в районі населених пунктів Мар'їнка і Красногорівка, неподалік від Донецька.
Бойовики в районі Мар'їнки і Красногорівки здійснили близько 40 обстрілів із застосуванням важкого озброєння.