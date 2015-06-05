Наступного тижня Україну відвідає постійний представник США при ООН

Про це вона написала у Twitter.

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"Наступного тижня я відвідаю Україну аби зустрітися з найбільш постраждалими людьми від конфлікту, який розпалює Москва, і побачити реформи, які здійснюють українці", - зазначила Пауер.

Next wk I will visit #Ukraine to meet w/some of those most affected by Moscow-fueled conflict & see reforms being put in place by Ukr ppl. — Samantha Power (@AmbassadorPower) 5 Червень 2015

Як повідомляв УНІАН, під час чергового засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку Пауер заявила, що Росія та бойовики спільно здійснюють військові операції на Донбасі.

Дипломат зазначила, що нещодавнє насилля у Мар’їнці спиралося на спільні дії Росії та бойовиків.

"Росія та сепаратисти воюють пліч-о-пліч і, як і раніше, ігнорують цей консенсус (щодо мирного врегулювання), нехтуючи Мінськими угодами та зобов’язаннями, і, як і раніше, застосовують свою стратегію на нових територіях, ніби світ занадто дурний, щоб не помітити цього", - наголосила Пауер.

Вона зазначила, що наслідки порушення Мінських угод небезпечні як для цілісності міжнародної системи, так і для добробуту українського народу.