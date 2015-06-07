Обама заявив, що однією з головних тем саміту G7 стане протистояння російській агресії в Україні

Президент США Барак Обама заявив, що однією з головних тем саміту лідерів країн «Великої сімки» стане протистояння російській агресії в Україні.

Про це Обама сказав саміті G7, який відкрився в Баварських Альпах, повідомляє Русская служба Би-Би-Си.

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«Упродовж наступних двох днів ми маємо намір обговорити в замку Ельмау наше спільне майбутнє, світову економіку, яка створює робочі місця і нові можливості, підтримання сили і процвітання Євросоюзу, розширення трансатлантичного торговельного співробітництва, протистояння російській агресії в Україні, протидія загрозам, починаючи від екстремізму і закінчуючи зміною клімату», - сказав Обама.

Росію торік виключили з клубу G7 за анексію Криму. Напередодні зустрічі канадський прем'єр Стівен Харпер висловив думку, що своїми діями щодо України президент РФ Володимир Путін безповоротно зіпсувала свою репутацію в очах вільного світу і «сімка» не повинна знову ставати «вісімкою», доки він при владі.