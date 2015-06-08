У "Народному фронті" назвали заяви Фірташа "істерикою олігарха, якого позбавляють вкрадених активів"

Про це йдеться у заяві партії, яку має у своєму розпорядженні УНІАН.

"Дмитро Фірташ – міжнародний злочинець, на якого чекають американський і український суди. Близька перспектива тюремних нар, а головне – втрата економічної імперії, збудованої на обдиранні української держави у складі міжнародної мафії, змушує афериста кидатися голосними заявами, які можуть налякати хіба що самого Фірташа, який у страху перед українським і американським правосуддям боїться висунути носа із насидженого за кордоном місця", - йдеться у заяві.

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За словами авторів заяви, саме Фірташ організував посередника «РосУкрЕнерго» з "грабунку українського бюджету через корупційні російські газові схеми, в які втягував українську владу".

У "Народному фронті" підкреслюють, що "новий прозахідний уряд, який відмовився від старих схем, абсолютно не влаштовує Фірташа".

"Злочинець, який нічого не створив, лише крав і наживався, будучи одним із стовпів режиму Януковича, у результаті рішень Уряду втратив вплив на гірничо-збагачувальні і гірничо-металургійні підприємства. Націоналізації за борги підлягатимуть «Рівнеазот» і черкаський «Азот»", - підкреслюється в заяві.

"Уряд на чолі з Прем’єром Арсенієм Яценюком веде реальну боротьбу з олігархами, які продовжують пручатися, намагаючись зберегти вкрадене. Для Фірташа і йому подібних виявилося сюрпризом, що практика домовлянь з попередніми урядами дала збій. Для них дивно, що дольова участь високих державних чиновників завжди гарантувала можливість і далі займатися кримінальним бізнесом. Олігархи пручаються, але їхня «війна» проти Уряду матиме один кінець - їхню тотальну поразку", - заявляє "Народний фронт".

Автори також зазначають, що заява про «оголошення війни» прозвучала на телеканалі «Інтер», власником якого є Фірташ, і який він, "за власним зізнанням олігарха у судовому засіданні у Відні, використовував з політичною метою".

"Не дивно також, що у той час, коли проти українського Уряду воює вся пропагандистська машина країни-агресора, свою нікчемну «зарніцу» в унісон з Кремлем оголошує аферист, для якого Кремль увесь цей час був головним політико-бізнесовим офісом. Якщо Фірташ не хоче приїжджати ані в український суд, ані у американський, йому варто приєднатися до бойовиків так званих ДНР-ЛНР - там відкрито займаються тим, про що говорить Фірташ – воюють проти України", - йдеться у заяві.