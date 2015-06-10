Суд обиратиме запобіжний захід нардепу Мельничуку в закритому режимі
Печерський районний суд Києва вирішив у закритому режимі розглядати питання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Сергію Мельничуку.
Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суддя задовольнила клопотання сторони обвинувачення.
"Слідчий суддя може закрити судове засідання, якщо здійснення провадження у відкритому засіданні може привести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Наразі проводиться досудове розслідування у цьому провадженні, під час цього судового засідання будуть розглядатися свідчення осіб, які надавалися в цьому провадженні, що становлять таємницю слідства. Тому я вважаю, що на цій стадії ці свідчення і докази є таємницею слідства і не підлягають розголошенню вільних слухачів і преси", - сказав прокурор.
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Своєю чергою захист виступив категорично проти цього клопотання. Проте суддя вирішила задовольнити клопотання прокурора.
Проти засідання у закритому режимі виступили громадські активісти, які викликали наряд міліції, посилаючись на те, що суд не має права проводити закрите засідання і тому вчиняє злочин.
Як повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада позбавила Мельничука депутатської недоторканності і надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, проте відмовилася дати згоду на його затримання та арешт.
Основна стаття, яку інкримінують екс-командиру батальйону «Айдар» Мельничуку, - створення злочинної організації.
В.о. генерального прокурора Володимир Гузир, виступаючи у ВР, сказав, що Мельничук причетний до протиправних дій не в зоні бойових дій.
Сьогодні адвокат депутата Ігор Мельник заявив, що Генпрокуратура вимагатиме від суду встановити грошову заставу у кількасот тисяч гривень як запобіжний захід для Мельничука.