Суд обиратиме запобіжний захід нардепу Мельничуку в закритому режимі

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суддя задовольнила клопотання сторони обвинувачення.

"Слідчий суддя може закрити судове засідання, якщо здійснення провадження у відкритому засіданні може привести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Наразі проводиться досудове розслідування у цьому провадженні, під час цього судового засідання будуть розглядатися свідчення осіб, які надавалися в цьому провадженні, що становлять таємницю слідства. Тому я вважаю, що на цій стадії ці свідчення і докази є таємницею слідства і не підлягають розголошенню вільних слухачів і преси", - сказав прокурор.

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Своєю чергою захист виступив категорично проти цього клопотання. Проте суддя вирішила задовольнити клопотання прокурора.

Проти засідання у закритому режимі виступили громадські активісти, які викликали наряд міліції, посилаючись на те, що суд не має права проводити закрите засідання і тому вчиняє злочин.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада позбавила Мельничука депутатської недоторканності і надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, проте відмовилася дати згоду на його затримання та арешт.

Основна стаття, яку інкримінують екс-командиру батальйону «Айдар» Мельничуку, - створення злочинної організації.

В.о. генерального прокурора Володимир Гузир, виступаючи у ВР, сказав, що Мельничук причетний до протиправних дій не в зоні бойових дій.

Сьогодні адвокат депутата Ігор Мельник заявив, що Генпрокуратура вимагатиме від суду встановити грошову заставу у кількасот тисяч гривень як запобіжний захід для Мельничука.