За списком БЮТ до Київради підуть Тігіпко та Зінченко?
13:51, 09 квітня 2008Політика
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В якості іміджевого наповнення блоку...
|Сергій Тігіпко
Про це Українській правді повідомили джерела, наближені до керівництва БЮТ.
За словами співрозмовника "Української правди", Зінченко і Тігіпко розглядаються в якості іміджевого наповнення блоку Тимошенко.
Крім того, до списку БЮТ може бути включений поет, екс-депутат Борис Олійник.
"Очікується, що перша трійка списку БЮТ до Київради буде та сама, що і на виборах до Верховної Ради – Тимошенко, Турчинов, Томенко", - сказав співрозмовник.
Як і передбачалося, на посаду мера від БЮТ буде висунутий Олександр Турчинов, що має відбутися в четвер.
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