За списком БЮТ до Київради підуть Тігіпко та Зінченко?

До списку блоку Тимошенко до Київради можуть включені Олександр Зінченко і Сергій Тігіпко.

Про це Українській правді повідомили джерела, наближені до керівництва БЮТ.

За словами співрозмовника "Української правди", Зінченко і Тігіпко розглядаються в якості іміджевого наповнення блоку Тимошенко.

Крім того, до списку БЮТ може бути включений поет, екс-депутат Борис Олійник.

"Очікується, що перша трійка списку БЮТ до Київради буде та сама, що і на виборах до Верховної Ради – Тимошенко, Турчинов, Томенко", - сказав співрозмовник.

Як і передбачалося, на посаду мера від БЮТ буде висунутий Олександр Турчинов, що має відбутися в четвер.