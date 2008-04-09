Представник потерпілих від ”Еліта-Центру” вважає, що на їх горі хочуть нажитися

Голова «Спілки брутально ошуканих громадян» Іван НЕСІН заявляє, що потерпілі внаслідок афери "Еліта-Центру" сподіваються на допомогу Президента України і Київського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, на своїй прес-конференції на тему: «Еліта-Центр: шляхи вирішення і політичні спекуляції на ошуканих киянах» І.НЕСІН сказав: «Сьогодні ми вийдемо з однією метою - підтримати Президента та Київського міського голову. Ніхто, окрім них, не зможе вирішити наші проблеми. Ні Кабмін, ні хтось інший».

Відповідаючи на запитання журналістів стосовно конкретної допомоги від КМДА, голова спілки заявив, що 12 постраждалим надані місця у гуртожитку. «Їх зарплата або пенсія не дозволяє знімати квартиру. Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ раніше запропонував для таких людей, щоб писали заяву на отримання місця у гуртожитку. Я допоміг написати заяву на ім`я Володимира ГОЛОВАЧА (заступник голови КМДА – УНІАН). Ми тримаємо цю ситуацію під контролем, допомагаємо цим людям», - додав І.НЕСІН.

Він також заявив, що спілка вимагає, щоб Кабінет міністрів виступив як суб’єкт законодавчої ініціативи з проектом закону, який би врегулював усі механізми вирішення питання постраждалих від «Еліта-Центра», і щоб Верховна Рада цей закон прийняла.

«Ми задоволені тим, що КМДА та Президент звертаються до нас особисто. Але є проблема - нам заважають працювати. Ми будемо висувати вимоги, щоб Кабінет міністрів України виступив як суб’єкт законодавчої ініціативи з проектом закону, який би врегулював усі механізми вирішення питання постраждалих від «Еліта-Центру», та щоб Верховна Рада України цей закон прийняла», - сказав І.НЕСІН.

Питання законодавчого вирішення цієї проблеми також підтримав його заступник Олександр ПОБЕРЕЖНЮК. «Ми хочемо, щоб питання вирішувалися за Конституцією. Усі ці питання потрібно вирішувати на законодавчому рівні», - заявив заступник голови спілки.

І.НЕСІН також повідомив, що ситуацією, у якій опинилися постраждалі від діяльності «Еліта-Центру», користуються деякі великі забудовники. «Так, Левом ПАРЦХАЛАДЗЕ, який є найбільшим приватним забудовником у столиці, було створено «Центр правозахисту» і виділено на його діяльність понад мільйон гривень. Його очолює пан ФЕДОРЕНКО. Зараз ПАРЦХАЛАДЗЕ працює на КЛИЧКА – кандидата в мери», - сказав він.

«Президент 8 лютого цього року рекомендував, щоб у роботу комісії з «Еліти-Центру» були включені представники потерпілих, але щоб вони були з вищою освітою і т.п. ФЕДОРЕНКО не проходить за президентськими критеріями. Йому не місце в цій комісії, він присікає будь-які спроби спілкування з київською владою», - наголосив І.НЕСІН.

«ФЕДОРЕНКО та його люди перекручують інформацію у своїх інтересах. Ними було запропоновано розробити критерії черговості забезпечення житлом. Але ми це зробили ще 9 листопада. Наші критерії про черговість отримання житла були прийняті. Але ці критерії ФЕДОРЕНКА та його людей не влаштовують, тому що вони люди бізнесу і під ці критерії вони не підпадають», - заявив голова спілки.

«Плани заходів, розроблені "Київміськбудом", вони теж перекручують. На їхню думку, не можна будувати житло на ділянках, які спеціально для цього виділили (14 ділянок). Але вони вимагають виділення ділянок відразу для всіх постраждалих. «ФЕДОРЕНКО виконує замовлення ПАРЦХАЛАДЗЕ, він не просто добрий дядя, який дасть мільйон. ПАРЦХАЛАДЗЕ хоче заволодіти земельними ділянками, щоб вести забудову в своїх інтересах», - додав І.НЕСІН.

Також голова «Спілки брутально ошуканих громадян» зауважив, що потерпілі від афери (близько 400 осіб, які особливо потребують житла) готові отримати квартиру де завгодно. Ми не ставимо ніяких особливих умов. «Дайте де можливо, без усяких претензій», - сказав І.НЕСІН.