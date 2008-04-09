Президенти України та Єгипту поговорили віч-на-віч

Президенти України Віктор ЮЩЕНКО та Арабської Республіки Єгипет Хосні МУБАРАК провели зустріч у форматі «віч-на-віч».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч відбулася в Палаці Президента Єгипту в рамках офіційного візиту В.ЮЩЕНКА до цієї країни.

Перед початком цієї зустрічі відбулося також взаємне представлення єгипетської й української офіційних делегацій.

Зокрема, з української сторони участь у церемонії взяли: міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр регіонального розвитку та будівництва Василь КУЙБІДА, міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ, міністр юстиції Микола ОНІЩУК, в.о. голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА, генеральний директор Національного космічного агентства України Юрій АЛЕКСЄЄВ.