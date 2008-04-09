БЮТ і Партія регіонів створили ”рогатку в Президента”?

Створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради щодо напрацювання змін до Конституції України відповідає інтересам Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів.

Про це йдеться в експерт опитуванні, проведеному сайтом “ГАРТ”.

Зокрема, директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ убачає в ініціативі щодо створення в парламенті ТСК з підготовки змін до Конституції збіг інтересів Партії регіонів та БЮТ.

«Якщо офіційні опоненти створюють парламентську комісію – тим більше конституційну – це свідчить про збіг реальних інтересів обох політичних сил», – зазначив В.КАРАСЬОВ.

За його словами, парадокс полягає в тому, що стосовно економічної політики і питань влади БЮТ і Партія регіонів – опоненти, але щодо намірів Президента оновити Конституцію і збалансувати модель парламентсько-президентської республіки – їхні інтереси збігаються, і в цьому питанні вони є ситуативними союзниками.

На думку В.КАРАСЬОВА, БЮТ і Партія регіонів на противагу ініціативі глави держави забезпечити рівносторонність взаємовідносин між Президентом, урядом і парламентом, зацікавлені у підсиленні ролі парламенту.

«Партія регіонів і блок Юлії Тимошенко як дві найбільші парламентські фракції і політичні партії зацікавлені в тенденції до двопартійності, і ця тенденція може бути реалізована саме в більш партизованому – партійнооформленому, двопартійноструктурованому парламенті», – зазначив експерт .

На його переконання, ці дві політичні сили зацікавлені в тому, щоб утверджувалося партійне представництво на базі існуючого парламенту, бо конкурентів з боку інших партій на сьогодні у них немає.

«Тому вони створюють своєрідну конституційну комісію в парламенті – «на двох», з тим, щоб тенденції до двопартійності штучно підштовхнути. В цьому сенсі ця комісія виглядає штучною, як тенденція штучно підштовхнути до двопартійності. Але що стосується реальності інтересів, які за цим стоять, то вони, безумовно, абсолютно нештучні і дещо небезпечні», - додав він.

У свою чергу, політолог Віктор НЕБОЖЕНКО зазначив, що, зазвичай, такі комісії як ТСК з підготовки змін до Конституції створюються або усім парламентом, або політично відповідальною більшістю.

«Ми маємо демократичну коаліцію у парламенті, тому дуже дивно, чому, власне, більшість цієї комісії, згідно проекту, утворює не вона, а партії, котрі мають протилежні політичні орієнтації. Без сумнівів, що це відіб’ється і на роботі цієї спеціальної комісії», – вважає В.НЕБОЖЕНКО.

Політолог акцентував увагу на тому, що якість роботи комісії мала би бути забезпечена за рахунок участі у ній достатньої кількості кваліфікованих юристів або це мали би бути представники парламентської більшості.

«З політологічної точки зору парламент має право і навіть повинен створювати широкі спеціальні групи та комісії. Логічним є залучення до них і спеціалістів ззовні, і представників позапарламентських партій. Але важко уявити, як вдасться домовитися двом абсолютно протилежним політичним силам?» – сказав В.НЕБОЖЕНКО.

На думку політолога, мотивом створення ТСК є виключно мета створити орган для протиставлення Національній конституційній раді, яку створив Президент, а не щире бажання прискорити конституційні процеси в Україні.

«У парламенті створено альтернативну коаліцію БЮТ та Партії регіонів. Ю.ТИМОШЕНКО прийшла до влади завдяки одній коаліції, а роботу у парламенті контролює за рахунок іншої. Таким чином, в її руках дві коаліції», – вважає політолг.

Інший експерт, політолог Володимир ЦИБУЛЬКО, вважає, що останні тенденції співпраці БЮТ і Партії регіонів в окремих питаннях мають на меті забезпечити ймовірність подолання вето Президента.

«Тема поєднання інтересів таких задекларовано різнополярних сил як БЮТ і Партія регіонів, власне, вичерпує себе в одній цифрі. Спільно – це більше 300 голосів. Спільно – це певна «рогатка в Президента», яку сам БЮТ використовує, натякаючи Президентові про потенційну можливість подолання вето», – сказав експерт.

На його переконання, БЮТ буде продовжувати використовувати цю тему через зацікавленість цієї сили у нових дострокових виборах.

«Судячи з усього, БЮТ зацікавлений не тільки у виборах мера Києва, Харкова, Сум, Кіровограда. БЮТ буде готовий перекваліфікувати ситуацію з виборами мерів кількох великих міст у загальні дострокові місцеві вибори», – зазначив В.ЦИБУЛЬКО.

Він також додав, що ще одним мотивом блоку Юлії Тимошенко є намір показати своєму виборцю Партію регіонів у світлі потенційного партнера.

«Якщо раніше ця співпраця виглядала як щось цілком космічне і неймовірне, то з кожним таким тактичним невеличким голосуванням БЮТ привчає свого виборця до того, що «регіони» не такі вже і страшні, як їх малює, наприклад, НУ-НС», – сказав В.ЦИБУЛЬКО.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО повідомив, що цього тижня у Верховній Раді України планується створити Тимчасову спеціальну комісію з розробки змін до Конституції України.

За словами І.КИРИЛЕНКА, БЮТ «хвилює дуалізм у виконавчій гілці влади», який необхідно усунути.

У свою чергу лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявив, що фракція НУ-НС виступає проти створення Тимчасової спецкомісії Верховної Ради з підготовки змін до Конституції України.

Разом з тим створення у ВР конституційної комісії підтримала раніше фракція Партії регіонів. За словами лідера цієї фракції Віктора ЯНУКОВИЧА, конституційний процес має відбуватися в стінах парламенту, і саме з цим був пов`язаний вихід Партії регіонів із Національної конституційної ради, створеної указом Президента.

9 квітня лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявив, що БЮТ відкликав проект постанови щодо створення Тимчасової спеціальної комісії ВР відносно напрацювання змін до Конституції України.

За його словами, це пов’язано з тим, що відповідний проект постанови не був погоджений всередині коаліції і поки не має спільного бачення щодо змін до Конституції.

«Це не означає, що таке бачення не виникне, але це означає, що будь-яким постановам і будь-яким ТСК повинно передувати рішення коаліції», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Лідер фракції НУ-НС також наголосив, що будь-яке голосування фракції БЮТ спільно з фракцією Партії регіонів із важливих питань є неприпустимим