Кличко перейшов рубікон та розраховує на підтримку БЮТ

Претендент на посаду Київського міського голови Віталій КЛИЧКО виключає можливість зняття ним своєї кандидатури на дострокових виборах мера.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Кличка, так він на прохання журналістів прокоментував сьогоднішню заяву лідера БЮТ, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

«Моє рішення брати участь у виборах мера Києва є виваженим і остаточним. Рубікон перейдено. Я ніколи і за жодних обставин не зніматиму своєї кандидатури», - підкреслив В.КЛИЧКО.

На його переконання, висунення єдиної кандидатури від демократичних сил є предметом переговорів та домовленостей, а не гучних заяв для преси.

«Якщо ми справді, а не на словах хочемо побороти режим ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, і хочемо, щоб справедливість перемогла, тоді ми маємо вгамувати свої амбіції та виступити єдиним фронтом», - додав В.КЛИЧКО.

Як повідомлялося, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що В.КЛИЧКО зніме свою кандидатуру на користь кандидата від БЮТ на виборах мера Києва.

"Кандидат від БЮТ пройде до кінця всю виборчу кампанію, і я сподіваюсь, що пан КЛИЧКО підтримає в кінці виборчої кампанії нашу кандидатуру", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.