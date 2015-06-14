Яценюк заявив про необхідність реформувати ООН

Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв’ю "5 каналу" в неділю.

“Все, що наші партнери можуть зробити в ООН, вони роблять. Але тут так само треба чесно говорити - на жаль, ООН позбавлена можливості вирішувати такі кризи, як в Україні. Принцип Ради безпеки ООН - консенсус. Як ти можеш досягнути консенсусу, якщо в тебе сторона конфлікту і агресор є постійним членом Радбезу ООН - це РФ”, - зазначив Яценюк.

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Тому, як наголосив глава уряду, ООН повинна бути реформована, оскільки вона зараз не виконує своєї основної функції - захисту міжнародного права, прав і свобод, і боротьби з тими, хто порушує статут цієї організації.

“Тому, маючи сьогодні ту формулу з прийняття рішень, де Росія може блокувати будь-які рішення, це означає, що там, в Раді безпеки ООН, можна тільки поговорити”,- сказав Яценюк.