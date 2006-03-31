У Грача вкрали 20 відсотків

Лідер кримських комуністів Леонід Грач вважає, що в Кримської організації Компартії украли на виборах понад 20% голосів.

В інтерв`ю газеті «Комментарии» (№ 12, 2006 р.) він заявив, що підсумки голосування свідчать: результати виборів у Верховну Раду АР Крим, міські і районні ради повністю спотворюють волевиявлення народу. Рівень сільських рад не цікавив організаторів фальсифікацій, тому за наслідками голосування в сільські ради потрібно судити про справжні настрої виборців.

За словами Грача, показовий такий приклад. У Чорноморському районі з 10 сільських голів обрано шість комуністів, а зі 102 місць у сільських радах комуністи одержали 70 мандатів. У тому ж районі, згідно з офіційними даними, список кримської організації Компартії у ВР АРК підтримало лише 9,1% виборців.

«Це очевидна фальсифікація, що розкриває механізм злочину і вказує на мету його організаторів», - заявив Грач.