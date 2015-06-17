Намір Путіна збільшити ядерний потенціал суперечить урегулюванню ситуації в Україні - Білий дім

Як передає кореспондент УНІАН, про це прес-секретар Білого Дому Джош Ернест сказав сьогодні на брифінгу у Вашингтоні (трансляція брифінгу здійснювалась на сайті Білого дому - УНІАН).

"Правдивим залишається той факт, що такого роду брязкання зброєю не має нічого спільного з тим, щоб урегулювати конфлікт (в Україні - УНІАН)", - зазначив Ернест.

Читайте такожШтайнмаєр розкритикував Путіна за рефлекси в дусі "холодної війни"

Речник Білого Дому вважає, що посилання до застосування ядерного арсеналу навпаки призводить до ескалації ситуації з "брязканням зброєю", що є непотрібним та неконструктивним кроком.

При цьому Ернест відзначив, що введений режим санкцій проти Росії обмежує доступ Росії до економічних ресурсів, і у цій ситуації постає питання, "чи буде Росія насправді спроможною досягти успіху, слідуючи тим багатьом твердженням і погрозам, які висуває президент Путін".

"Отже, знову, ми як і раніше занепокоєні цим брязканням зброєю, що немає нічого спільного з урегулюванням конфлікту в цьому регіоні світу, і саме тому, ми продовжуємо дуже серйозно ставитися до 5 статті договору про створення НАТО (Північноатлантичний договір від 4 квітня 1949 року - УНІАН) та продовжуємо вживати кроків, які, за нашим переконанням, є важливими для підтримання колективної безпеки для Сполучених Штатів та наших союзників", - резюмував Ернест.

Читайте такожСтолтенберг: НАТО зміцнює готовність сил через брязкання ядерною зброєю зі сторони Росії

Як повідомляв УНІАН, Путін заявив, що ядерні сили РФ поповнять понад 40 міжконтинентальних ракет.

6 червня президент України Петро Порошенко заявив, що питання про звернення до міжнародних партнерів щодо розміщення в Україні систем протиракетної оборони (ПРО) не стоїть на порядку денному.